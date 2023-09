Tremblement de terre au Maroc : l'impact risque d'être catastrophique pour le tourisme, même dans plusieurs mois

Le bilan continue de s’alourdir après le terrible séisme qui a touché le Maroc vendredi. Et alors que l’urgence est absolue pour soigner les blessés et tenter de retrouver d’éventuels survivants dans les décombres, on pense aussi aux ressortissants belges présents sur place. Vu les liens qui unissent nos deux pays, on parle aussi bien de touristes que d’expatriés ou de personnes venues rendre visite à leur famille. Selon les chiffres des Affaires étrangères, 630 Belges sont actuellement dans la zone la plus touchée par le tremblement de terre. Aucune mission spéciale de rapatriement n’est cependant en cours, puisque les autorités marocaines coordonnent l’assistance, toujours selon les Affaires étrangères.