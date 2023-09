10.000 disparus, plus de 5000 morts : qu’est-ce que le phénomène de “médicane”, qui est à l’origine des terribles inondations en Libye ?

À lire aussi

La cause de cette catastrophe ? Le “medicane” (contraction de l’anglais “Mediterranean” et “hurricane” (ouragan) Daniel”, un rare ouragan méditerranéen. Un cyclone subtropical méditerranéen a frappé la Turquie, la Grèce et la Bulgarie il y a une semaine avant de se décaler vers la Libye.

“Entre-temps, elle s’est rechargée en humidité et en énergie, en passant très lentement au-dessus de la Méditerranée. C’est une structure dépressionnaire qui est alimentée par l’énergie d’une mer très chaude (les eaux de surface de la Méditerranée orientale et de l’Atlantique sont 2 à 3°C plus chaudes que d’habitude) et la quantité importante d’eau retenue dans l’atmosphère provoque également des orages plus chargés et des précipitations plus importantes, indique Marnik Vanclooster, professeur à la faculté des bioingénieurs de l’UCLouvain et président du Earth and Life Institute. Il peut donc exister un lien entre l’augmentation des précipitations et les inondations, le tout ajouté aux conditions météorologiques locales. Dans ce cas précis, c’est le résultat d’un blocage de hautes pressions persistant qui est en train de se dissiper actuellement”.

L’impact du changement climatique en question

D’après le Washington Post, la conjonction de cet épisode météorologique extrême et de la fragilité des terrains, routes et barrages a même fait de cette tempête la pire jamais vue en Afrique du Nord depuis près d’un siècle.

Des quartiers entiers ont été emportés à Derna, ville portuaire où la tempête a provoqué la rupture de deux barrages. Un événement qui peut provoquer des dégâts très importants. “La rupture d’un barrage a des effets terribles, rappelle Charles Bielders, professeur à l’UCLouvain. Un barrage qui se vide brutalement, ce sont des volumes d’eau massifs qui s’écoulent ensuite et qui peuvent détruire des villages entiers. Il y a aussi un effet à long terme sur la vie des habitants et les habitations. Comme pour le tremblement de terre au Maroc, il faudra des semaines pour reconstruire les villages”.

Et sans surprise, le réchauffement climatique affecte la puissance de ces “medicanes”. Si le réchauffement ne le rend pas forcément plus probable, ce sont ses conséquences qui s’intensifient. “La hausse des températures de la mer provoque environ 15 % de précipitations en plus par rapport aux mêmes phénomènes dans un climat préindustriel. Il est très clair que dans ces régions, les extrêmes climatiques et météorologiques vont devenir de plus en plus fréquents, poursuit Marnik Vanclooster. On l’a déjà vu avec la Tunisie où des orages intenses et violents se sont produits, ce qui est en phase avec les prévisions climatiques dans ces zones. De plus, l’aménagement du territoire est proche de rivières et se trouve donc exposé aux dangers liés aux inondations”.

Dans les semaines à venir, des études scientifiques vont tenter de comprendre dans quelle mesure ce phénomène extrême peut être attribué au dérèglement climatique dû aux émissions de gaz à effet de serre.