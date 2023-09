Ursula von der Leyen lors de son discours sur l’état de l’Union : “Certains pays craignent de connaître le même sort que l’Ukraine”

La présidente de la Commission européenne a tout d’abord évoqué ce scrutin de 2024, rappelant que de nombreux jeunes allaient pour la première fois passer aux urnes. “Notre Union reflète la vision de ceux qui ont rêvé d’un avenir meilleur après la Seconde Guerre mondiale”, a-t-elle rappelé. “Ils étaient convaincus que l’Europe était la réponse à l’appel de l’Histoire. Je vois cette même vision dans le regard des jeunes à l’heure actuelle.”

”Lorsque je me suis présentée à vous en 2019, je sais que certains avaient des doutes. C’était avant que le monde ne bascule dans une pandémie mondiale et dans une guerre brutale sur notre sol”, a-t-elle encore expliqué.

Mme von der Leyen a ensuite rappelé les choses accomplies sous sa présidence, parlant notamment du green deal et de la vaccination Covid. “Mais il nous reste encore beaucoup de choses à accomplir et nous devons chercher le progrès ensemble”, a-t-elle rappelé, parlant notamment des violences faites aux femmes et de l’égalité homme-femme. “Non, c’est non !”, a acté la présidente de la Commission européenne.

Cet été a été “un douloureux rappel”

Ursula von der Leyen a ensuite abordé les différents incendies de cet été. “Il y a quatre ans, le pacte vert pour l’Europe c’était notre réponse à l’appel de l’histoire. Cet été, le plus chaud jamais enregistré, a été un douloureux rappel. Nous avons été les témoins d’un véritable carnage cet été, engendré par des phénomènes climatiques violents.” Elle a annoncé à Strasbourg une série de mesures à venir en faveur de l’énergie éolienne, insistant sur la nécessité d’accélérer la délivrance des permis. “Nous allons présenter un train de mesures européennes sur l’énergie éolienne – étroitement concertées avec l’industrie et les États membres”, a-t-elle ajouté. “Nous allons accélérer encore davantage la délivrance des permis. Nous allons améliorer les systèmes d’enchères dans l’ensemble de l’UE”.

Regrettant que les entreprises européennes soient victimes de concurrence déloyale de la part de la Chine, la présidente de la Commission européenne a annoncé que des mesures allaient être prises face à ces “voitures chinoises qui inondent nos marchés”. L’UE ouvrira ainsi une enquête sur les subventions aux voitures électriques en Chine.

Ursula von der Leyen a ensuite souligné que trois grands défis attendaient l’économie européenne : la pénurie de main d’oeuvre, l’inflation et la difficulté à faciliter l’activité des entreprises. “Alors que notre monde se transforme plus vite que jamais, les partenaires sociaux doivent être au cœur de nos discussions. C’est pourquoi nous organiserons avec la présidence belge un nouveau sommet avec les partenaires sociaux. L’avenir de l’Europe doit se construire par et avec les partenaires sociaux.”

”Poutine a utilisé le gaz comme une arme”

L’Europe a commencé à faire baisser les prix de l’énergie, s’est félicité von der Leyen. “Nous n’avons pas oublié que Poutine a utilisé le gaz comme une arme. Nous avons eu peur pour l’hiver. Nous avons craint un black-out mais nous y sommes parvenus parce que nous sommes restés unis. Nous avons mis à profit la masse critique de l’Europe pour faire baisser les prix.” La présidente de la commission européenne a appelé à répliquer ce modèle dans d’autres domaines.

”Ne pas sous-estimer les menaces très réelles de l’IA”

La présidente de la commission en est venue ensuite à l’intelligence artificielle, soulignant d’abord ses bienfaits. “Nous ne devrions toutefois pas sous-estimer les menaces très réelles qu’elle crée. Des centaines de chercheurs dans le domaine de l’IA nous ont alertés. Réduire le risque d’extinction par l’IA devrait être une priorité mondiale, ont-ils estimé. L’IA évolue plus rapidement que ce que ses concepteurs avaient prévu. Il nous reste peu de temps pour mettre en place une protection.” Mme von der Leyen a appelé à créer un organe en charge de l’IA pour mieux la réguler.

”La Russie mène une guerre contre nos principes”

”Notre cœur saigne devant les pertes dévastatrices en vies humaines qu’ont subies la Libye et le Maroc. L’UE sera toujours prête à apporter son aide”, a-t-elle expliqué. “L’histoire est en mouvement, la Russie mène une guerre contre les principes fondateurs de la charte des Nations unions. Certains pays craignent que dans un monde sans loi ils puissent connaître le même sort que l’Ukraine.”

Elle est revenue ensuite sur le pacte pour la migration, se félicitant d’avoir trouvé un équilibre entre “sécurité et humanité”. “Chaque jour, les conflits, les instabilités et le réchauffement climatique poussent des personnes à chercher refuge ailleurs”, a regretté Mme von der Leyen. “Un accord sur le pacte n’a jamais été aussi proche. Nous avons une occasion historique de le faire aboutir : finissons le travail !”

”Les Ukrainiens sont les bienvenus”

La présidente de la Commission européenne a raconté l’histoire d’une jeune mère ukrainienne décédée récemment. “Le jour où les chars russes ont franchi la frontière ukrainienne, Victoria Amelina est partie mettre son enfant en sécurité à Prague. Lorsque le garde-frontière a mis un tampon sur son passeport, elle s’est mise à pleurer, suscitant l’incompréhension de son fils. Elle lui a expliqué qu’elle arrivait chez elle. Ce jour-là, elle a estimé que l’Europe était sa patrie. Cette mère ukrainienne comptait parmi les grands écrivains de la jeune génération. Elle est ensuite retournée en Ukraine pour documenter les crimes de guerre perpétrés par la Russie. Un an plus tard, elle a été tuée dans une frappe russe. Elle a été la victime de crimes de guerre russes.”

Elle a insisté sur le fait que l’UE sera aux côtés de l’Ukraine tout au long du chemin. “Les Ukrainiens sont toujours les bienvenus chez nous. La Commission proposera d’étendre la protection temporaire aux Ukrainiens dans l’UE. […] L’avenir de l’Ukraine se trouve dans notre Union. Il est dans l’intérêt de l’Europe de compléter notre Union, mais nous devons établir une vision pour mener à bien notre élargissement.” Selon elle, à chaque élargissement, l’UE a donné tort à ceux qui disaient que l’Europe en serait moins efficace. “Nous devons toutefois examiner nos politiques une par une et voir comment chacune d’elles sera impactée par un élargissement.”

L’Ukraine a réalisé de “grandes avancées” sur la voie de son adhésion à l’Union européenne, a affirmé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Face à ces progrès, “il est temps à présent de nous élever à la hauteur de cette détermination”, a-t-elle déclaré devant les députés européens.