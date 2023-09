Victoria Amelina n’est plus là, mais son histoire résonne au parlement européen : “Nous sommes des gens normaux, contraints d’agir de manière héroïque”

La présidente de la Commission européenne y a évidemment abordé la guerre en Ukraine. Ce conflit armé aux portes de l’Union qui préoccupe gravement le monde entier depuis février 2022, et impacte directement son mandat. Pour ce faire, la politique allemande a raconté l’histoire d’une jeune mère ukrainienne décédée sous les bombes. “Le jour où les chars russes ont franchi la frontière ukrainienne, Victoria Amelina est partie mettre son enfant en sécurité à Prague. Lorsque le garde-frontière a mis un tampon sur son passeport, elle s’est mise à pleurer, suscitant l’incompréhension de son fils. Elle lui a expliqué qu’elle arrivait chez elle. Ce jour-là, elle a estimé que l’Europe était sa patrie”, narre la présidente devant les députés. “Cette mère ukrainienne comptait parmi les grands écrivains de la jeune génération. Elle est ensuite retournée en Ukraine pour documenter les crimes de guerre perpétrés par la Russie. Un an plus tard, elle a été tuée dans une frappe russe. Elle a été la victime de crimes de guerre russes.”

Victoria Amelina n’est plus de ce monde. Son histoire résonne aujourd'hui dans le parlement européen. Née en 1986, à Lviv, elle a vécu entre le Canada et l’Ukraine. Elle a obtenu en 2007 un master en technologie informatique de l’université nationale polytechnique de Lviv avec mention, avant de travailler pour des entreprises technologiques internationales. Mais Victoria Amelina était surtout reconnue comme une figure émergente de la littérature ukrainienne.

En 2014, elle a écrit un premier roman, Le syndrome de novembre. Un succès. Le livre est inclus dans le top 10 des meilleures publications en prose selon le prix LitAccent of the Year 2014. L’année suivante, le roman a été réédité et puis sélectionné pour le prix Valeriy Shevchuk. La jeune écrivaine a alors choisi de suspendre sa carrière dans les technologies pour se consacrer à l’écriture et esquisser un deuxième roman.

Victoria Amelina a été présélectionnée et sélectionnée pour de multiples prix internationaux. Ses textes ont été traduits en polonais, tchèque, allemand, néerlandais, espagnols et anglais. Mais quand la guerre éclate, tout est suspendu.

Après avoir mis son fils à l’abri, en Europe, engoncée dans un gilet pare-balles, Victoria Amelina est retournée en Ukraine pour documenter les crimes de guerre russes en collaboration avec les enquêteurs ukrainiens. Elle a collecté les témoignages des survivants et les traces des crimes de guerre commis par les soldats russes. Elle travaillait également sur un livre qui racontait la guerre à travers les regards des femmes. “Nous sommes des gens normaux, contraints d’agir de manière héroïque”, expliquait-elle le 1er juin dernier à un journaliste du magazine allemand Stern.

En juillet 2023, l’organisation littéraire PEN Ukraine a communiqué que Victoria avait succombé à ses graves blessures, après le bombardement russe sur le restaurant Ria Pizza, dans la capitale du Donbass contrôlé par l’Ukraine. Elle y dînait en compagnie de l’écrivain Héctor Abad Faciolince ; de Catalina Gomez, journaliste de la chaîne France 24 ; et de l’ancien haut-commissaire à la paix, Sergio Jaramillo.