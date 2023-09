Après le tremblement de terre, le Maroc face au défi de la reconstruction

"Le plus dur commence, souligne Fabienne Collin, Sismologue à l'Observatoire royal de Belgique. Certains bâtiments doivent être consolidés, il faut protéger certaines zones à risques sachant que le risque de réplique au séisme n'est pas nul. Cette reconstruction va prendre beaucoup de temps. Il y a aussi les bâtiments fragilisés qui menacent de s'effondrer, d'autant plus que les constructions dans ces villages sont vulnérables et peu préparées, c'est une période critique qui commence. L'accès aux sinistrés est également périlleux, il y a des chemins détruits, des ponts qui sont abîmés. Des équipes de secours doivent prendre de nombreuses précautions pour arriver sur place".

Environ 100.000 enfants touchés par le séisme au Maroc

Un autre défi se présente au Royaume : le sort des enfants. Ce sont en effet environ 100.000 enfants qui ont été retrouvés à la suite du tremblement de terre, a fait savoir le Fonds des Nations unies pour l'Enfance. De nombreuses familles se retrouvent donc sans toit et doivent passer la nuit dehors, dans le froid. L'Unicef avertit de répliques éventuelles au séisme dans les prochains jours, ce qui exposerait encore un peu plus les familles. "L'Unicef ne connaît pas encore le nombre exact d'enfants tués et blessés, mais les dernières estimations de 2022 indiquent que les enfants représentent près d'un tiers de la population au Maroc", explique l'agence.

Trois jours après le choc, les équipes de Bfast n’ont toujours pas quitté le sol belge. La Belgique est prête à envoyer de l’aide mais le Maroc n’a pas encore décidé de l’activer.