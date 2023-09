Guerre en Ukraine: le Kremlin serait "sérieusement préoccupé" par les nouvelles évolutions du groupe Wagner

À lire aussi

Un blogueur militaire russe raconte que l’armée russe a essayé d’empêcher une rotation des troupes de Wagner en Syrie. La milice souhaitait rapatrier du personnel d’Afrique en Syrie en passant par la base aérienne de Khmeimim, un aérodrome militaire utilisé par l’armée de l’air russe. Mais le ministère russe n’a pas voulu donner son accord. Suite à ce refus, Wagner a sollicité l’aide du ministère syrien de la Défense, lui demandant l’autorisation d’atterrir à l’aéroport militaire de Tiyas. Pour contrer l’opération de Wagner, le ministère russe de la défense a alors fait placer des véhicules sur la piste pour empêcher tout atterrissage. Des hélicoptères ont ensuite décollé pour menacer l’avion. Finalement, les responsables de la milice Wagner en Syrie ont dû rapidement contacter le vice-ministre russe de la défense, le colonel général Yunusbek Yevkurov, qui a finalement donné son accord pour l’atterrissage.

Pour le groupe de réflexion américain “Institute for the Study of War” (ISW), le fait que les dirigeants du groupe Wagner en Syrie aient pu négocier avec les dirigeants des forces armées russes et syriennes montre “que certaines parties du groupe Wagner sont encore capables d’avoir un leadership cohérent et peuvent donc fonctionner plus ou moins indépendamment du ministère russe de la Défense”. Mais cette nouvelle ne plaît pas au ministère russe qui semble être “sérieusement préoccupé” selon le think thank et voudrait éviter toute insubordination.