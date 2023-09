L’étrange vérification de la chaise de Kim Jong-un nécessaire pour qu’il s’assoie (VIDÉO)

Durant sa visite, Kim Jong-un a pu découvrir de nombreuses usines et centres qui participent à la stratégie militaire et économique de la Russie. Dans ce cadre, les deux dirigeants se sont rendus au centre spatial russe de Vostochny. Mais avant que les deux chefs d’État ne puissent s’asseoir côte à côte, des assistants de Kim Jong-un se sont précipités sur la chaise assignée à leur dirigeant pour procéder à quelques vérifications. On voit alors un agent épousseter le siège avec ferveur et la fouiller à l’aide de ce qui semble être un détecteur de métaux. Deux autres agents se tenaient derrière pour s’assurer du travail bien fait. La vérification a continué, un autre agent s’est assuré que la chaise supporterait le poids de Kim Jong-un en appuyait vigoureusement sur celle-ci.

Ce n’est qu’une fois ces vérifications effectuées que le chef d’État nord-coréen a pu s’installer en toute confiance dans son siège.