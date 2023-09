Tempête Daniel en Lybie: la Belgique dépêche une aide d'urgence après les inondations

"Suite à la requête d'assistance de la Libye adressée au Mécanisme de protection civile de l'Union européenne (l'"Union Civil Protection Mechanism", UCPM), la Belgique a décidé de se joindre à l'effort de solidarité européenne. Par l'intermédiaire de B-FAST, notre pays va offrir une aide d'urgence sous la forme de 240 tentes, 700 sacs de couchage et 4.400 kits de première nécessité afin de venir en aide aux populations affectées par ces terribles inondations. Cela représente une aide de 19 tonnes", a indiqué la diplomatie belge dans un communiqué.

B-FAST ("Belgian First Aid & Support Team") est la structure du gouvernement fédéral qui est activée lors de l'apport d'une aide d'urgence à l'étranger et se compose du SPF Intérieur, du SPF Stratégie et Appui (BOSA), du SPF Santé publique, de la Défense et du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, et dans laquelle le cabinet du Premier ministre est également impliqué.

L'aide internationale à la Libye s'est intensifiée jeudi après les inondations dévastatrices rappelant un tsunami qui ont fait des milliers de morts et de disparus dans l'est du pays, lors du passage du cyclone Daniel entre le 9 et le 11 septembre.

Au moins 11.000 morts, selon le Croissant-Rouge

Le Croissant-rouge estime qu'au moins 11.000 personnes sont décédées dans les inondations qui ont suivi la tempête Daniel, rapporte la BBC jeudi. Et 20.000 personnes sont encore portées disparues. Un porte-parole de l'organisation a expliqué que le nombre de disparus continuait d'augmenter.

La situation dans l'est de la Libye est "catastrophique", selon 'organisation humanitaire. De nombreuses fournitures de secours arrivent pour aider les personnes déplacées et blessées, mais la demande reste supérieure à l'offre.

Le maire de la ville fortement affectée de Derna estime que la tempête a coûté la vie à au moins 20.000 personnes. Selon les autorités, au moins un quart de la ville a été détruit dû à la puissance avec laquelle l'eau a pénétré la ville après la rupture de deux barrages.