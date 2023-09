Le plus grand chien au monde, qui vivait dans le Texas, était atteint d'un cancer. Sa propriétaire, Brittany Davis, avait d'ailleurs lancé une cagnotte pour avoir les fonds nécessaires pour soigner son chien.

Vendredi dernier, Zeus a été amputé d'une patte à cause d'une tumeur qui s'était développée. Mais dans la nuit, son état de santé s'est aggravé et le molosse est décédé, à l'âge de 3 ans, lui qui a été frappé par une pneumonie.

“Les vétérinaires se sont assis par terre et ont pleuré avec nous. Zeus s’est battu avec acharnement, mais la maladie était trop forte. Il ne souffre plus et se repose paisiblement. Merci à tous ceux qui ont soutenu notre garçon”, a déclaré Brittany Davis au Dallas Morning views.