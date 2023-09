Un enfant de 7 ans, en partie congelé, retrouvé mort à Perpignan en France: le papa placé en garde à vue

Selon les informations de L’Indépendant, un homme aurait appelé les pompes funèbres jeudi après-midi afin d’obtenir les modalités pour enterrer son fils. L’authenticité de l’attestation de décès aurait éveillé les soupçons des employés. Le médecin indiqué sur cette attestation aurait précisé ne jamais avoir rédigé ce papier d’après les informations du Parisien. Les pompes funèbres ont alors alerté la police qui est entrée de force dans l’appartement jeudi en fin de journée.

Deux filles hospitalisées

Les sœurs du garçon décédé, âgées de 2 et 3 ans, présentaient des traces de violences, notamment au visage, et ont été transportées à l’hôpital par leur oncle. Une des deux fillettes était inconsciente au moment de son hospitalisation. Le procureur de la République de Perpignan a précisé que les petites filles sont marquées par “des traces de traumatismes multiples”.

Le père en garde à vue

En entrant dans l’appartement, les policiers ont trouvé un homme dont le cou était entouré de ce qui semble être le câble d’une perceuse avec les mains en partie liées dans le dos. Le père de l’enfant a été placé en gare à vue et semble être connu des services de la police pour des faits de violences intrafamiliales selon Le Parisien. Les voisins, interrogés par L’Indépendant, rapportent que l’homme vivait avec son garçon et ses deux filles au quatrième étage de cette résidence de Perpignan. La famille se faisait discrète et “on n’avait pas l’impression que les enfants allaient beaucoup à l’école. Le père doit avoir entre 30 et 40 ans, il avait l’air un peu bizarre” raconte une voisine en pleurs.

D’après les dernières informations, le père et l’oncle des trois enfants ont été placés en garde à vue. Une enquête criminelle a été ouverte afin de mettre la lumière sur toute cette affaire.