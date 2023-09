Le Japon compte plus de 92.000 centenaires, un record

La population japonaise diminue également à un rythme record. L'année dernière, le nombre de Japonais a diminué de 801.000, soit la plus forte baisse depuis que des données comparables sont enregistrées. Ils sont aujourd'hui 122,4 millions.

Lorsque le ministère japonais de la santé a commencé à établir des statistiques en 1963, il y avait 153 centenaires. Vingt-cinq ans plus tard, ils étaient plus de 10.000. Selon les derniers chiffres, environ 88% des centenaires sont des femmes. C'est au Japon que l'on vit le plus longtemps. L'espérance de vie des femmes est d'environ 87 ans et celle des hommes de 81 ans.