Sécurité durant le Mondial de rugby: la France attendue au tournant

En effet, l’État français doit assurer et roder ses dispositifs de sécurité lors du Mondial de rugby, moins d’un an avant les JO. Côté sécurité privée, contrairement aux JO qui peinent à trouver des bras, le Mondial a besoin de quatre fois moins de vigiles. Mais sur le terrain, quelques couacs ont déjà été remontés. À cause de difficultés d’accéder aux travées du stade Vélodrome à Marseille, des centaines de spectateurs ont manqué le début du match de la Coupe du monde de rugby entre l’Angleterre et l’Argentine samedi dernier.

Le flux de spectateurs s’est ensuite accéléré avec des procédures de sécurité et de palpation manifestement allégées, donnant lieu à des vidéos sur les réseaux sociaux qui ne rappellent pas de bons souvenirs à l’exécutif français. Véritable test en vue des Jeux olympiques de Paris 2024, l’organisation de la Coupe du monde de rugby va continuer à être scrutée de près.