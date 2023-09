Tollé au Mexique après la présentation de “corps extraterrestres” devant la classe politique (VIDÉO)

Les "momies" présentées à Mexico ©Capture d'écran Youtube

Le reporter, Jaime Maussan, a affirmé que ces corps, plutôt en bon état, avaient été découverts au Pérou en 2017, dans la province de Nazca, célèbre pour ses géoglyphes, ces immenses dessins tracés au sol par des populations anciennes, visibles depuis le ciel et qui ont souvent été l’objet de théories extraterrestres.

Des géoglyphes à Nazca, au Pérou. ©AFP

Jaime Maussan a précisé que ces deux momies “n’étaient liées à aucune forme de vie sur terre” et qu’elles avaient été étudiées par des experts de l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM).

Cependant, si une partie de l’assistance devant laquelle le journaliste a présenté ses “trouvailles” a manifesté une grande curiosité, des soupçons et critiques sont vite apparus. L’UNAM a notamment affirmé n’avoir jamais prouvé l’origine des momies, simplement analysé les os pour les dater. Ensuite, des membres de la communauté scientifique internationale ont fait remarquer que les corps avaient déjà été étudiés par des chercheurs en 2021 et leurs conclusions étaient sans équivoque : il s’agit de corps “fabriqués par l’homme”, constitués d’os humains (des restes d’hommes pré-Hispaniques) et animaux. Les crânes par exemple, étaient en partie composés de crânes de lama ou d’alpaga. Un des corps avait un fémur à la place du bras, et les doigts n’étaient pas tous “fixés” dans le même sens. Autant de preuves que ces “momies” présentées mardi à Mexico n’ont rien d’une découverte extraordinaire.

Des scientifiques et experts ont dénoncé un nouveau “coup monté” de la part de Jaime Maussan. Ce dernier a lui dénoncé le “manque de preuves” de ses détracteurs, qui ne viennent, selon lui, “qu’avec des questionnements” et “ne mesurent pas l’étendue de la découverte”.

Des chercheurs de l’Université de Princeton notamment ont demandé que toute la transparence soit faite sur cette affaire, afin d’aider la communauté scientifique internationale à avancer dans le bon sens.