L’équipage se rendait à Terschelling, une île au nord du pays, lorsque l’équipage a aperçu cette horde de dauphins suivre le navire pendant plusieurs minutes explique Arjen au média AD : “Nous naviguons dans cette zone depuis 23 ans, mais je n’avais jamais vu cela auparavant. En route vers la plate-forme gazière, j’ai remarqué une action inhabituelle des vagues vers 9h30. Il n’y a pratiquement pas de vent, alors je me suis demandé ce que c’était. Puis j’ai vu des dauphins sauter hors de l’eau, un spectacle impressionnant. Normalement, il faut partir en vacances pour cela, car on ne voit presque jamais cela en mer du Nord”.

Phénomène “rare”

La directrice de l’association SOS Dolfijn Annemarie van den Berg se réjouit de cette belle surprise et a expliqué que ce genre d’événement était plutôt rare, mais que les dauphins sont des animaux plutôt joueurs : “Nous avons été ravis de voir la vidéo des gens de la compagnie maritime Noordgat. En effet, il est rare de voir un groupe aussi important dans notre mer du Nord. Il s’agit du grand dauphin, l’espèce de dauphin la plus connue. Les grands dauphins peuvent également être observés au delphinarium de Harderwijk. Ce sont des animaux robustes et sociaux qui aiment nager avec un bateau”.