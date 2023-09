Inondations en Libye: les deux barrages de Derna étaient fissurés

Inondations meurtrières en Libye: l'aide internationale s'intensifie

L'aide internationale à la Libye s'intensifie jeudi après les inondations dévastatrices rappelant un tsunami qui ont fait des milliers de morts et de disparus dans l'Est du pays, un bilan que l'ONU attribue en partie à l'héritage d'années de guerre et de chaos.