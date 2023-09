Guerre en Ukraine: "Nous souhaitons tous une paix rapide, mais si Zelensky et les Ukrainiens cessent le combat, leur pays n'existera plus"

La guerre a débuté en février 2022, lorsque les forces armées russes ont envahi l'Ukraine. L'armée ukrainienne mène depuis juin une contre-offensive pour repousser les forces russes dans le sud et l'est, mais cette opération n'a permis de reprendre qu'un nombre limité de localités

L'amiral néerlandais de l'Otan Rob Bauer a estimé que l'armée ukrainienne reprenait environ 200 à 300 mètres de terrain par jour au fil de sa contre-offensive. Mais les Ukrainiens paient un lourd tribut pour cela, avec de nombreux morts et blessés à la clé, a ajouté M. Bauer lors de la conférence annuelle du comité militaire de l'Otan samedi à Oslo. Les mines russes ralentissent la contre-offensive ukrainienne, ainsi que le manque de munitions.

"Nous souhaitons tous une paix rapide", assure encore M. Stoltenberg dans son interview. "Mais dans le même temps nous devons reconnaitre (ceci): si le président (Volodymyr) Zelensky et les Ukrainiens cessent le combat, leur pays n'existera plus". "Si le président (Vladimir) Poutine et la Russie déposent les armes, nous aurons la paix", a-t-il déclaré.

Quant au souhait de l'Ukraine de rejoindre l'Otan, M. Stoltenberg a assuré: "Il ne fait aucun doute que tôt ou tard l'Ukraine sera dans l'Otan". Kiev s'est rapproché de l'Otan lors du sommet de l'alliance en juillet, a-t-il expliqué. "Lorsque cette guerre prendra fin, nous aurons besoin de garanties de sécurité pour l'Ukraine. Autrement, l'histoire pourrait se répéter", a-t-il averti.

Au sommet de l'Otan à Vilnius, les dirigeants de l'alliance sont convenus que l'Ukraine pourrait rejoindre l'Otan une fois que certaines conditions seront remplies, les dirigeants américain et allemand soulignant que parmi ces conditions figurent des réformes pour protéger la démocratie et l'Etat de droit.