Une école évacuée après une attaque de frelons asiatiques: "Ils s’accrochaient aux vêtements et aux cheveux des enfants"

Une enseignante de l’école raconte: "Les enfants patientaient devant l’école avant l’ouverture des portes et on a entendu crier à l’extérieur, donc on a rapidement ouvert les portes mais les frelons s’accrochaient aux vêtements, aux cheveux des enfants. Les frelons ont suivi les enfants jusque dans l’école et nous avons tenté de nous réfugier dans une salle où il n’y en avait pas."

Intervention des secours

Les enfants ont ensuite été évacués dans une salle proche de l’école. Douze d’entre eux et deux adultes, dont le directeur de l’école, sont cependant restés bloqués un bon moment dans l’école en attendant les secours.

Neuf ambulances et une quarantaine de sapeurs-pompiers se sont rendus sur place et un dispositif Sinus (Système d’information numérique standardisé), qui permet le suivi médical en temps réel des victimes, a été activé. Un nid de frelons asiatiques a effectivement été repéré par les secours dans un arbre à l’avant de l’école. Beaucoup de pleurs ce lundi à Saint-Sauveur, mais plus de peur que de mal.