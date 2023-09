Face aux critiques sur son âge, Biden défend sa décision de se représenter à la présidentielle : "Trump est décidé à détruire la démocratie"

"Je me présente parce que la démocratie est en jeu. Parce qu'en 2024 nous voterons à nouveau sur l'avenir de la démocratie. Que ce soit bien clair: Donald Trump et ses partisans républicains sont décidés à détruire la démocratie américaine", a accusé le démocrate, qui pourrait bien, en novembre 2024, devoir affronter à nouveau l'ancien président républicain.

Les sondages se succèdent et se ressemblent pour Joe Biden, qu'une grande majorité d'électeurs jugent trop vieux pour se représenter.

La campagne du président américain, qui consiste à vanter ses bons résultats économiques et ses ambitieux projets de relance industrielle, n'arrive jusqu'ici pas à reléguer au second plan ces inquiétudes sur l'âge et le niveau d'énergie du démocrate.

Il y a quelques jours, un éditorialiste influent dans la sphère démocrate, David Ignatius, s'est fait l'écho de ces préoccupations dans une tribune pour le Washington Post, qui a fait grand bruit à Washington.

Tout en disant son "admiration" pour le président démocrate, l'éditorialiste estime qu'en se représentant Joe Biden "risque de défaire sa plus grande réussite, qui était d'avoir réussi à arrêter Trump."

La question de l'âge n'est pas bien plus aisée cependant pour l'ex-président républicain. Et Donald Trump, 77 ans, a assuré lors d'une interview diffusée dimanche à la chaîne NBC que le problème de Joe Biden n'était pas ses 80 ans, mais "son incompétence".

Les sondages actuels montrent que si l'écart d'âge entre les deux hommes est faible, les Américains s'inquiètent davantage de celui de M. Biden.