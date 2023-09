Une députée américaine sous le feu des critiques après avoir été expulsée d'un théâtre pour comportement déplacé (VIDÉO)

Lauren Boebert s'est tout d'abord mise à vapoter dans la salle du théâtre, et s'en serait prise à une autre spectatrice, enceinte, qui lui demandait d'arrêter de fumer. Durant la représentation, la députée a pris des selfies en laissant le flash de son appareil photo, et chantait à tue-tête en se trémoussant exagérément. Son compagnon, quant à lui, lui tripotait les seins à la vue de tous, pendant qu'elle lui caressait l'entre-jambe.

Un comportement qui a donc valu au couple d'être mis dehors, ce qui n'aurait pas plu à Lauren Boebert, au vu de son statut politique.

Dans un premier temps, lorsque l'affaire est devenue publique, l'élue a nié avoir utilisé sa vapoteuse durant le show, et a justifié son comportement par le fait qu'elle était "excentrique" et s'était "trop amusée". "Je riais, je chantais, je m'amusais comme une folle, on m'a dit de me calmer un peu, ce que j'ai fait, mais j'ai ensuite dérapé en prenant une photo", a-t-elle déclaré à une chaîne de télévision conservatrice locale.

Mais des images enregistrées par les caméras de surveillance de la salle ont été diffusées quelques jours plus tard par 9News Denver, révélant exactement comment s'étaient comportés Lauren Boebert et Quinn Gallagher.

La classe politique américaine n'a pas apprécié voir une députée agir de manière si déplacée en public, et Lauren Boebert est depuis la cible de critiques. Jenna Ellis, avocate et membre de l'équipe juridique de Donald Trump, a notamment dénoncé un "comportement embarrassant et irrespectueux" de la part d'"une bimbo".