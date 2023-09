À Paris, un studio de 10m² à… 610€/mois attire pourtant les foules (PHOTO)

Comme dans toutes les grandes capitales, la tension locative s’accentue et le prix des loyers devient exorbitant. Paris ne fait pas abstraction à la règle et l’information révélée par nos confrères du Figaro le démontre. Comme le relaie le média français, un studio de 10m² loué pas moins de 610 euros par mois vient en effet d’attirer plus de 700 candidats en quelques jours.