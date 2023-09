Ces proches de Macron en embuscade pour lui succéder: "On ne sait pas encore s’il désignera un successeur..."

Ce fameux “après”, ils sont plusieurs à y penser, et pas seulement “en se rasant”, pour reprendre la petite phrase devenue célèbre prononcée par le socialiste Laurent Fabius fin 2003, soit un an seulement après la réélection de Jacques Chirac… Au moins trois hommes de droite, plus ou moins proches du président, se positionnent sur la ligne de départ pour 2027 : Edouard Philippe, Bruno le Maire et Gérald Darmanin. Le jeune loup Gabriel Attal, le carriériste François Bayrou et l’opportuniste Elisabeth Borne se tiennent eux aussi en embuscade.

“Le marché est ouvert”

“On dirait que la succession d’Emmanuel Macron est déjà ouverte. Il est naturel que des candidats potentiels émergents, mais pas si tôt. Cela donne l’impression d’une compression du temps politique et traduit une situation de blocage de la vie politique française”, analyse Luc Rouban, directeur de recherche au CNRS et à Science Po. La guerre de succession qui s’amorce en interne découle à ses yeux de l’impuissance du parti présidentiel. “Auparavant, les impatients étaient légion mais ils étaient canalisés par l’appareil de leur parti et sa hiérarchie. Là, faute d’un mouvement structuré, le marché est ouvert”.

Celui qui a déclenché les hostilités le premier n’est autre que Gérald Darmanin. Le ministre de l’Intérieur, frustré de ne pas avoir été nommé à Matignon en juillet, s’est aussitôt projeté sur l’échéance de 2027. “Ce qui m’intéresse ce n’est plus de regarder ce qu’il s’est passé en 2017 et 2022. Ce qui m’inquiète maintenant, c’est ce qui se passera en 2027”, a-t-il déclaré au Figaro au cœur de l’été, avant d’organiser “sa” rentrée politique dans son fief de Tourcoing en présence de ses proches et de plusieurs ministres. En plus d’étaler désormais au grand jour ses ambitions, comme le fit en son temps son mentor Nicolas Sarkozy, il n’hésite plus à critiquer son camp. “J’ai été plutôt minoritaire pour l’instant sur l’importance de la question sociale mais j’espère que la boussole populaire que je propose sera un jour totalement entendue par la majorité”, lance-t-il, fort de son passé d’élu local du Nord et de ses racines modestes (son deuxième prénom est Moussa, son père était tenancier de bar, sa mère concierge et son grand-père fut tirailleur algérien). Sans surprise, sa volonté de s’émanciper du président et de sortir de son orbite agace ses collègues. “On est en 2023, on prépare 2024. Et 2027, c’est bien loin”, a taclé Elisabeth Borne, en insistant ensuite sur la nécessaire “unité de la majorité”.

Gérald Darmanin0 ne cache pas ses ambitions. Le ministre de l’Intérieur, frustré de ne pas avoir été nommé à Matignon en juillet, s’est aussitôt projeté sur l’échéance de 2027. ©AFP or licensors

Autre candidat putatif, autre tactique : Edouard Philippe cultive sa singularité. L’ancien Premier ministre, accusé par les ténors d’En Marche d’avoir fait une campagne a minima pour Emmanuel Macron en 2022, s’est toujours dit “loyal, mais libre”. Après la création de son parti Horizons en 2021, qui revendique aujourd’hui plus de 20 000 adhérents, le maire du Havre a réussi à former un groupe à l’Assemblée nationale. Lors des élections sénatoriales prévues ce 24 septembre, il espère voir le nombre de sénateurs Horizons doubler (de six à douze). Il sillonne la France depuis des mois, publie un livre (“ Des lieux qui disent”, JC Lattès), truste les médias à intervalles réguliers, notamment pour parler des maladies auto-immunes dont il souffre et qui expliquent sa métamorphose physique. Surtout, il caracole en tête des sondages : selon le baromètre Elabe pour La Tribune et CCI France publié en juillet, il est, parmi une liste de 23 personnalités, celui le plus en capacité de susciter un espoir d’amélioration en France avec 33 % de réponses positives.

L'ancien Premier ministre Edouard Philippe caracole en tête des sondages : selon le baromètre Elabe pour La Tribune et CCI France publié en juillet, il est, parmi une liste de 23 personnalités, celui le plus en capacité de susciter un espoir d’amélioration en France. ©AFP or licensors

Enfin parmi le trio d’ambitieux susceptible de vouloir prendre la place d’Emmanuel Macron figure Bruno le Maire. Le ministre de l’Économie, propulsé numéro deux du gouvernement en mai 2022, reste néanmoins extrêmement discret sur le sujet. “La prochaine élection présidentielle n’est pas mon sujet d’actualité”, a-t-il affirmé sur France Inter fin août. Pourtant, il n’a pas toujours caché ses ambitions présidentielles : en 2016, il s’était présenté à la primaire de la droite, son ancien parti, en vue de la présidentielle de 2017 avec le slogan “Bruno, le renouveau”. Son sérieux, son expérience, sa connaissance des rouages de l’État et son positionnement à droite pourraient lui être favorables dans la course à l’Elysée, malgré sa raideur et son manque de charisme.

Peu charismatique, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire peut s'appuyer son expérience, sa connaissance des rouages de l’État et son positionnement à droite pour se positionner dans la course à l’Elysée. ©AFP or licensors

Pas d’héritiers de Macron en vue

Au-delà des stratégies individuelles, Luc Rouban estime que les différents candidats internes à la succession d’Emmanuel Macron privilégieront plutôt “le pas de côté”, “la prise de distance par rapport à la politique d’Emmanuel Macron et à son style de gouvernance”. “Je ne pense pas que l’un d’entre eux se revendiquera comme son héritier. Ils vont plutôt raisonner en termes d’électorat et tenter de capter les voix de la droite et de l’extrême droite, signant ainsi la mort du macronisme. Il n’en restera rien”, estime le politologue.

Face au bal des prétendants qui s’agitent en interne, Emmanuel Macron veille au grain. En toute logique, il va tenter de tempérer les ardeurs excessives de ses proches afin de rester maître à bord le plus longtemps possible. “On ne sait pas encore s’il désignera un successeur, voire s’il fabriquera son propre poulain”, explique Luc Rouban. Ou s’il se contentera de regarder les loups s’entredévorer…