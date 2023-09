Révélations sur l’assassinat de Kennedy: cette théorie de son ancien garde du corps tient-elle la route?

En octobre, Paul Landis, ancien garde du corps du président américain, va relancer à son tour les théories autour de l’assassinat du président avec la sortie de son livre, “Le dernier témoin”. Âgé de 88 ans, Paul Landis était présent lorsqu’une balle a transpercé la tête de John F. Kennedy. Et il apporte des informations jamais entendues jusqu’alors.

Le 22 novembre 1963, Lee Harvey Oswald s’apprête à tirer sur le président. Il rate son premier tir, le second fait exploser la tête de John F. Kennedy et le troisième traverse le cou du président pour finir par blesser John Connally, l’ancien gouverneur du Texas présent dans la limousine lors du drame. La balle sera par la suite retrouvée sur un brancard aux urgences de l’hôpital Parkland. Une commission mise en place à l’époque détermine que le projectile est tombé de la cuisse de John Connally.

Or, Paul Landis apporte un éclairage bien différent: il aurait été celui qui a déposé la balle sur le brancard. Il l’aurait trouvée dans la voiture et l’aurait prise afin d’empêcher des chasseurs de souvenirs de mettre la main dessus. C’est en arrivant à l’hôpital, où le président est emmené en urgence, que l’ancien garde du corps décide de déposer le projectile sur un brancard. Il a déclaré avoir oublié cette histoire jusqu’en 2014 après avoir lu un livre émettant l’idée d’un second tireur présent lors de l’assassinat du président.

En effet, le récit de Paul Landis corroborerait cette version puisque cela signifierait qu’une autre balle aurait atteint l’ancien gouverneur du Texas. Mais à présent, plusieurs questions se posent, notamment pourquoi ce témoignage tardif et pourquoi le silence de Paul Landis quant à sa décision de poser la balle sur un brancard. De plus, il aurait trouvé la balle là où était assise Jackie Kennedy, la femme du président. Mais celle-ci n’a pas été blessée par les tirs. Dans son témoignage de l’époque pour la commission Warren, qui a enquêté sur la présence de la balle sur le brancard, il dit avoir récupéré des objets dans la voiture mais ne mentionne pas le projectile. Celui-ci correspond d’ailleurs au fusil de Lee Harvey Oswald et sa déformation prouve, entre autres, prouve qu’il s’est bien retrouvé dans le corps de John Connally.

L’ouvrage de Paul Landis risque donc de ne pas être pris au sérieux mais va fasciner la majorité.