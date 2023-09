Virée la veille, une Française remporte une grosse cagnotte à l’EuroMillions : “Le destin en a décidé autrement”

La chance semble effectivement enfin lui sourire. La femme venait de perdre son travail et avait choisi la combinaison gagnante du tirage composée des chiffres 35, 43, 37, 5, 4, et des numéros étoiles 5 et 6. “C’est inimaginable, j’ai passé de longues minutes à comparer les numéros de mon ticket à ceux que je voyais à l’écran…” Et pourtant, le miracle a bien eu lieu !

Ce gain monumental représente le gain le plus important remporté en France cette année lors d’un jeu de hasard de la FDJ. De plus, il établit un record absolu pour la région Bretagne, où aucun joueur n’avait jamais empoché une telle somme à l’EuroMillions auparavant, comme l’a rapporté Le Télégramme. Le précédent record pour cette région remontait à 2007, avec un gain de plus de 39 millions d’euros décroché grâce à un ticket vendu à Vern-sur-Seiche, en Ille-et-Vilaine.

Sur la scène européenne en 2023, le plus gros gain enregistré jusqu’à présent appartient à un joueur belge, qui a empoché la somme impressionnante de plus de 144 millions d’euros en mars. De plus, grâce au tirage qui a attribué les 109 millions d’euros, deux autres joueurs français ont également eu de la chance, recevant chacun la belle somme de 470 000 euros.

Reste évidemment à voir ce qu’elle va faire de cette belle somme si ce n’est de profiter de la vie. “Je m’inquiétais beaucoup mais je n’ai plus la pression du travail désormais”, admet-elle, soulagée. Dorénavant, son objectif est de s’offrir une maison de rêve pour elle “qui n’a jamais été propriétaire”. Elle souhaite aussi voyager vers de belles destinations comme le Mexique ou la Thailande. Sans oublier de gâter ses proches évidemment ! “Je souhaite laisser une trace, un héritage qui profitera aux générations futures”, a-t-elle terminé.