C'est alors que l'animal gratte puis déterre une boîte en métal emballée dans un sac poubelle. Jusqu'ici, les deux couples étaient à des années-lumières d'imaginer ce qui pouvait se trouver à l'intérieur.

À l'intérieur: quatre liasses de 500 billets de 200 euros, soit 400.000 euros en "petites" coupures! Très vite, les quatre personnes ont décidé de signaler leur découverte à la gendarmerie. Une enquête a alors eu lieu pour déterminer d’où vient tout cet argent.

Seulement, sans indice et sans informations récoltées par les fouilles complémentaires du site, l’enquête stagne et rien ne permet de déterminer d’où provient et à qui appartient cette fameuse somme d'argent.

Le procureur de la République de Toulon a donc classé le dossier le 7 juin dernier.

Les quatre Français ont alors voulu récupérer l’intégralité de la somme. Mais! L’article 716 du Code civil indique que les fonds découverts sont répartis à hauteur de 50 % pour les inventeurs et 50% pour le propriétaire du terrain où a été trouvé l’argent. En l’occurrence la Ville de La Londe, puisque cette boîte en métal se trouvait sur une dépendance domaniale de la commune.

"Ces découvreurs ont fait preuve d’honnêteté, c’est tout à leur honneur, mais il s’agit de deniers qui sont devenus publics de par la découverte. Il n’y a aucun motif d’intérêt général de renoncer à cette somme pour la commune", a expliqué le maire François de Canson.

Les quatre promeneurs et la ville empocheront donc chacun 200.000 euros.