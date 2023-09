La sœur de Kim Jong Un est “la femme la plus dangereuse du monde”

Kim Jong Un et sa soeur Kim Yo Jong lors de la visite de la base cosmodrome de Vostochny en Russie.

Si l’on en sait très peu sur le dictateur nord-coréen, on en sait encore moins sur sa sœur, la femme la plus puissante du pays. Dans l'ouvrage “The Sister”, paru en septembre, l’universitaire spécialiste de la Corée du Nord, Sung-Yoon Lee, dresse le portrait et l’ascension de “la femme la plus dangereuse au monde, dans toute l’histoire coréenne et probablement dans toute l’histoire du monde”, précise-t-il à l’antenne de Fox News. L’auteur y décrit une femme ambitieuse et cruelle.

La plus jeune fille de Kim Jong-il doit être prise très au sérieux car elle apporte une “image plus douce à la façade brutale et chauvine incarnée par les hommes de sa nation”.

Kim Yo-jong est depuis 2014 l’une des principales conseillères de son frère, elle dirige le département de la propagande. Elle serait à l’origine des pires insultes proférées dans les médias de Corée du Nord pour décrire les ennemis du pouvoir. Barack Obama avait notamment été traité de “méchant singe noir”.

Kim Yo-jong “peut décider qui surveiller, rétrograder, promouvoir, punir, récompenser, bannir ou même exécuter”, écrit Sung-Yoon Lee. En 2021, elle aurait effectivement ordonné l’exécution de fonctionnaires qu’elle ne supportait pas.