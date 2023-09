Pourquoi la venue du Pape à Marseille soulève les polémiques

Un déplacement éminemment politique

La venue du Pape, qui s’annonce comme un déplacement particulièrement politique, fait aussi grincer des dents à l’extrême-droite, surtout au sein de la frange la plus radicale. Et pour cause : François, qui avait effectué son premier voyage hors de Rome à Lampedusa, il y a dix ans, devrait interpeller la France et plus largement l’Europe sur le sort des migrants. Il devrait en outre rendre hommage aux 2 300 morts en Méditerranée depuis janvier. “Je suis en désaccord avec le pape François”, a déclaré le 14 septembre sur BFM-TV Marion Maréchal, la petite-fille de Jean-Marie Le Pen, future tête de liste du parti Reconquête ! d’Éric Zemmour aux élections européennes. “Je trouve qu’[il] n’a pas à faire de la politique, il en fait trop”, a-t-elle ajouté. Ce n’est pas la première fois que le pape François est attaqué par les conservateurs, de plus en plus hérissés par ses positions en matière d’écologie, sa défense inconditionnelle des migrants, son rapprochement avec l’islam et la réforme à venir du fonctionnement de l’Église.

”Je ne viens pas en France, je viens à Marseille”

Si le souverain pontife a choisi Marseille comme destination, et non Paris ou Lourdes, c’est parce que des Rencontres méditerranéennes s’y dérouleront, en présence de septante évêques de tout le bassin méditerranéen ainsi que de jeunes de tous les pays. Marseille l’intéresse en tant que port méditerranéen cosmopolite et emblématique des flux migratoires. “Je ne viens pas en France, je viens à Marseille”, a d’ailleurs précisé le pape François, au risque de vexer les catholiques français. Selon Libération, il fut un temps question qu’il se rende dans les quartiers nord de Marseille, en proie au trafic de drogue, lui qui se rendait régulièrement dans les bidonvilles de Buenos Aires à l’époque où il était archevêque. Il voulait notamment rendre visite aux vieux parents de l’archevêque de Marseille, qui habitent toujours dans ces quartiers, désireux d’attirer l’attention sur le soin à apporter aux personnes âgées, qui ne doivent pas devenir des “rebuts de la société”. L’idée semble avoir été abandonnée. Mais l’hommage aux migrants disparus en mer, lui, sera bel et bien maintenu.