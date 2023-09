Tempête en Lybie: les autorités locales établissent le bilan à 3.753 morts

Depuis la catastrophe, le 10 septembre dernier, les diverses autorités partagent des chiffres qui ne concordent pas sur le bilan des inondations. L'organisation mondiale de la Santé (OMS) estime pour sa part que 4.014 personnes sont mortes et que 8.500 autres sont encore portées disparues.

La tempête Daniel, qui avait auparavant déjà causé des dégâts et des morts en Bulgarie et Grèce, a provoqué l'effondrement de deux barages dans l'est de la Libye près de la ville de Derna. Des quartiers entiers de cette ville de 100.000 habitants ont été engloutis. Un bilan exact de la catastrophe reste difficile à établir, mais les organisations de secours craignent que le nombre de victimes continue de grimper.

La Libye est en proie au chaos politique depuis des années avec deux gouvernements rivaux qui se disputent le pouvoir depuis la fin du régime du colonel Kadhafi en 2011. Les Nations unies ont reconnu le gouvernement de Tripoli, mais une autre administration s'est déclarée à la barre au nord-est du pays.

