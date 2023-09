Après leur visite dans l’Hexagone, le roi Charles III et la reine Camilla ont laissé un message aux Français (VIDÉO)

”Pourquoi les Français sont-ils obsédés par notre famille royale ?”, s’interrogeait le Daily Telegraph ce week-end, impressionné de l’accueil réservé à Charles III et Camilla chez nos voisins français. Entre le prestigieux dîner au château de Versailles et les “vive le roi” scandés dans la rue par des citoyens français, on imaginait bien que le couple royal britannique ne repartait pas fâché vers Buckingham Palace.