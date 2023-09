Brooklynn Youngblood et Sharon Castro n’avaient que 5 et 15 ans quand leur mère les drogue avec des somnifères puis leur tire dessus, les tuant toutes les deux, comme le rapporte le Washington Post. C’est Sharon, la plus âgée, qui réussit à appeler la police après avoir été touchée à la poitrine et au dos. Sa sœur a quant à elle reçu une balle dans la tête et est décédée sur le coup. Sharon mourra par la suite de ses blessures à l’hôpital.

”Immédiatement après ses atrocités, elle m’a appelé pour me dire qu’elle avait tiré sur les enfants et qu’elle me détestait. Je n’ai jamais exclu qu’elle essaie de me faire du mal, mais les enfants ? Je n’aurais jamais osé penser ça”, a expliqué Ron Youngblood lors du procès de Veronica Youngblood. “Elle savait que ces filles représentaient tout pour moi.”

L’Américaine, qui ne s’est finalement pas suicidée après avoir tué ses deux filles, a été condamnée vendredi 22 septembre à 78 ans de prison. Le procès a démontré que la mère a grandi dans la pauvreté et a été maltraitée durant son enfance. De plus, pour subvenir aux besoins de Sharon Youngblood, la mère s’est tournée vers la prostitution.