Guerre en Ukraine: "Notre rôle est de s'assurer que le cauchemar de Poutine devienne réalité"

Thomas L. Friedman, journaliste au New York Times et auteur de best-sellers, a rappelé dans De Morgen l'importance de ce qui se joue sur le champ de bataille à l'heure actuelle. "L'Ukraine est un pays déterminant pour le sort de l'Occident", a-t-il martelé dans des propos relayés par le journal flamand. "Pour le meilleur ou pour le pire. Selon l'issue de la guerre."

"Une menace mortelle pour la Russie"

Pour l'homme qui s'est vu plusieurs fois attribuer le prix Pulitzer, le pays en proie à l'invasion russe doit à terme pouvoir intégrer l'Union européenne. "L'expansion de l'Union européenne constitue une menace mortelle pour la Russie, qui montrerait au grand jour que le poutinisme est une source de faiblesse en Russie."

Le journaliste américain a d'ailleurs estimé que la pire punition pour Vladimir Poutine serait de devoir "rester assis au Kremlin jusqu'à la fin de ses jours, tandis qu'autour de lui des conspirateurs fomentent un coup d'Etat et que l'Ukraine devient un membre sûr et prospère de la plus grande zone démocratique de libre-échange et de marché du monde, l'Union européenne". "Notre rôle est de s'assurer que le cauchemar de Poutine devienne réalité", a-t-il argué, réaffirmant que ce que le président russe faisait à l'heure actuelle en Ukraine était "diabolique".

La communication de Zelensky va-t-elle porter préjudice à l'Ukraine ?

Après les remous suscités par le discours de Zelensky à l'ONU, certains ont tout de même pointé du doigt la façon de communiquer du président ukrainien. Serait-il en train de déforcer son pays ? Dans une interview à La Libre, Tanguy Struye, professeur en relations internationales à l'UCLouvain, avait en tout cas estimé que le chef d'Etat devrait se montrer plus prudent. "Plus Zelensky va poursuivre dans cette direction, plus il va polariser la population. Le soutien pourrait s’effondrer petit à petit", avait expliqué M. Struye, avant même le discours du président ukrainien à l'ONU.