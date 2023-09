La maison de l’horreur : un bébé baigne dans un bain de sang à cause de 50 morsures de rats, les parents interpellés et mis en prison

Les trois individus ont été arrêtés pour avoir laissé l’enfant se faire dévorer vivant par des rats et baignant dans un bain de sang. Il en a d’ailleurs perdu une quantité importante après avoir été mordu à la tête, aux joues, au nez, à la cuisse, au pied, aux bras, aux doigts et aux orteils. En tout, ce sont plus de 50 morsures qui ont été constatées, certains de ses os étaient même visibles, selon la chaîne d’information locale 14News, qui reprend le compte rendu de la police. “Sur les cinq doigts de sa main droite, la peau du dessus était manquante, laissant les os du bout des doigts visibles”, peut-on lire dans le rapport de l’inspecteur. Le bébé était partiellement en hypothermie et souffrait d’un manque d’oxygène dans le sang.

”La maison de la famille, située sur South Linwood Avenue, où vivaient également les frères et sœurs de l’enfant, âgés de 3 et 6 ans, ainsi que ses neveux de 2 et 5 ans, était remplie de déchets, d’ordures et d’excréments de rats”, ont indiqué les forces de l’ordre.

Anna Gray, la sergente de la police d’Evansville, a déclaré que cette scène écœurante était l’un des pires cas de négligence à l’égard d’un enfant qu’elle ait vus au cours de sa carrière de plusieurs dizaines d’années. “Il est vraiment difficile de voir cela et parfois il est vraiment difficile de garder son sang-froid et de rester professionnel”, a-t-elle déclaré à 14News.

Normalement, le bébé devrait s’en sortir. Il a obtenu des perfusions sanguines une fois que sa température a un peu baissé.

Comme une telle situation est possible ? Le père a déclaré qu’ils avaient eu un problème de rongeurs en mars et qu’il essayait de traiter le problème. Une version contestée par les services à l’enfance de l’Indiana. Le 1er septembre, deux enfants du foyer familial avaient déclaré à l’école qu’ils avaient des égratignures aux pieds à cause des rats qui leur avaient mordu les orteils pendant leur sommeil. Quatre jours après ces déclarations, une employée du service à l’enfance s’est déplacée pour voir cela de ses propres yeux. Elle avait été stupéfaite et avait obligé les parents à faire le nécessaire. De plus, deux visites par semaine devaient être effectuées pour s’assurer que cette situation ne perdurerait pas. C’est lors de l’une de ses visites que le bébé avait été découvert.

Depuis lors, tous les enfants ont été placés sous la tutelle des services de protection de l’enfance. Le père est en prison sans caution, tandis que la mère pourrait sortir moyennant 10 000 dollars. La tante avait déjà été placée en détention jeudi et sa caution a été fixée à 2.500 dollars (2.343 euros) vendredi.