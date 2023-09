Nouvelle disparition inquiétante en France : “Lina devait se rendre à Strasbourg en train, elle n’est jamais arrivée”

Une adolescente de 15 ans qui devait rejoindre son petit ami à Strasbourg samedi 23 septembre n’a plus donné de signe de vie depuis. Plus les heures défilent, plus l’inquiétude grandit dans le petit village de Plaine.