Un ancien responsable de la sécurité de Vladimir Poutine se livre : “C’est quasiment impossible de l’assassiner”

Pendant plusieurs années, Vitaly a travaillé pour la police russe avant d’accepter un poste de surveillance de Poutine en 2021 où il est devenu responsable de la sécurité d’une maison de vacances secrète du chef du Kremlin dans le village d’Oliva, situé en Crimée. Vitaly Brizhaty a exercé ses fonctions de responsable de la sécurité jusqu’au 24 février 2022, jour de l’invasion russe de l’Ukraine, où il a présenté sa démission. Sa demande ayant été rejetée, Brizhaty a fui la Russie avec sa famille pour se rendre en Équateur afin de sécuriser sa famille.

Dans un entretien avec les journaux de “CH Media”, l' ancien agent de sécurité a décidé de faire des révélations sur le président russe et notamment sur la manière dont Poutine vit au sein de son domicile secret en Crimée : “C’est une mini-ville. Il y a un bâtiment administratif dans lequel nous n’avions pas le droit de pénétrer, une armée propre qui y vit, une armurerie, un groupe de plongeurs et des médecins”. Au sein de cette mini-ville comme Vitaly le décrit, il y aurait même plusieurs héliports et… des salles de hockey sur glace.

L’homme dévoile son travail au quotidien. Il devait contrôler deux fois par jour la présence d’explosifs dans la zone aux alentour du domicile et était responsable de la sécurité lorsque Vladimir Poutine venait y passer quelques jours. “Lorsqu’il venait, le président n’a jamais été mentionné par son nom, à la place, on a seulement parlé toujours du 'premier'”, explique-t-il.

”Une élite parmi les élites”

Durant l’année où Vitaly a travaillé au service de Vladimir Poutine, le président russe n’est venu qu’à deux reprises en avion. “Poutine cache soigneusement ses mouvements, même à ses propres collaborateurs”, explique l’ex-policier. “Les seules personnes qui peuvent s’approcher de Poutine sont ses gardes du corps, une unité spéciale du service fédéral de sécurité. C’est une élite parmi les élites”.

L’homme réfugié en Amérique du Sud explique ainsi qu’une tentative d’assassinat de Poutine serait extrêmement difficile. “Il est quasiment impossible d’imaginer que Poutine puisse se faire assassiner. La sélection des fonctionnaires du service fédéral de sécurité est organisée de telle sorte que presque tous croient que leur mission pour le président Poutine est la bonne”. Ses anciens collègues ont vu la guerre face à l’Ukraine comme “une bonne occasion de promotion”, selon Vitaly Brizhaty.

Le Russe ne se sent pas en sécurité en Équateur où il craint toujours pour sa vie. Un ancien collègue de la sécurité l’aurait d’ailleurs averti récemment par message en indiquant : “Ils viennent te voir. Ne me réponds pas et efface mon numéro. Prends soin de toi”.