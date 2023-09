Les entreprises fossiles parviennent toujours à lever des milliards d'euros

Malgré les ambitions climatiques visant à supprimer totalement les émissions de carbone d'ici 2050, les entreprises fossiles continuent de se financer massivement sur les marchés obligataires avec la coopération des banques. Après l'Accord de Paris sur le climat de décembre 2015, plus de 300 entreprises fossiles ont ainsi encore levé plus de 1.000 milliards d'euros, aidées par plus de 400 banques. C'est ce qu'écrit De Tijd ce mardi, en se basant sur des recherches menées par les collectifs de presse néerlandais Investico et Follow the Money et d'autres médias européens, dont The Guardian, Le Monde, Handelsblatt et le journal économique flamand.