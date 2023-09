Une étude UE pointe du doigt le haut degré de désinformation de X (ex-Twitter)

X a quitté au printemps dernier ce code qui compte désormais 46 participants, mais il s'y trouvait toujours lors du lancement de l'examen mené par l'expert indépendant TrustLab, choisi par ces participants. L'expert a étudié la prévalence et les sources de désinformation dans trois États membres (Pologne, Slovaquie et Espagne), où se profilaient des élections nationales, et ce pour six plateformes majeures: Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter et YouTube.