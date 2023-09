Emoi en France : qui est la jeune Lina qui a disparu et que sait-on sur sa disparition ? Deux témoins se sont manifestés

Lina, une jeune fille "sans histoire"

Comme le montre son portrait diffusé partout depuis sa disparition, Lina est une jeune fille de 15 ans pleine de vie, sans histoire et qui n'a "aucun problème de famille", a confié la gendarmerie de Schirmeck lors d'une conférence de presse pour faire le point sur l'enquête.

Nos confrères du Figaro se sont intéressés à la famille de Lina, qui est enfant unique. Sa maman est infirmière tandis que son papa, qui ne vit plus avec elles, a été muté récemment en Isère. Le père de famille est cependant immédiatement revenu en Alsace pour participer aux battues. A nos confrères de BFM TV, il parle de sa fille comme d'une "petite fille joyeuse et pleine de vie".

Au niveau scolaire, Lina ne présentait aucun retard et était appliquée. Depuis septembre, elle suivait un CAP d'aide à la personne dans un établissement se trouvant à quelques kilomètres de chez elle, à Saint-Blaise-la-Roche. C'est justement sur ce chemin qu'elle connaissait donc très bien que la jeune fille a disparu, samedi.

Lina avait toutes les caractéristiques d'une jeune fille de son âge : elle avait des copines, aimait traîner sur les réseaux sociaux (elle a deux comptes Facebook et deux comptes Instagram) et se passionnait pour l'équitation, qu'elle pratiquait avec sa maman depuis une dizaine d'année.

Thibault, l'un de ses amis, s'est également confié auprès de l'AFP. "Ça fait deux jours que je suis dedans, deux jours que je n'en reviens pas... Elle m'écrivait encore vendredi. Elle avait un grand cœur, un bon fond, une belle mentalité. Elle était très proche de sa maman, et je ne crois pas une seule seconde qu'elle aurait fugué", précise-t-il.

Que sait-on de sa disparition et où en sont les recherches ?

Comme dit plus haut, depuis samedi, les enquêteurs, qui n'écartent aucune piste, font tout leur possible pour trouver la moindre information ou le moindre indice permettant de remonter jusqu'à Lina. Une battue a été conduite lundi après-midi, encadrée par la gendarmerie et assistée d'un hélicoptère équipé de caméras thermiques. Mardi matin, environ 380 personnes ont participé à une nouvelle battue encadrée par 35 gendarmes, accompagnés d'équipes cynophiles et d'un hélicoptère. Elle a pris fin sans résultat vers 13H30. A présent, les enquêteurs vont procéder à des vérifications des nombreux points d'eau du secteur, rural et montagneux.

En ce qui concerne sa disparition, on perd la trace de la jeune fille entre son domicile et la gare de Saint-Blaise-la-Roche, à environ trois kilomètres. Un parcours dans une zone boisée et montagneuse. Pour Patricia Simoni, maire de la commune de Plaine, il ne faut pas pointer du doigt la décision de Lina de faire ce parcours à pied. "Ici, on est habitué à faire trois kilomètres à pied sans se poser de questions", insiste Patricia Simoni auprès de BFM TV. "Certes, le chemin qu'elle empruntait de chez elle jusqu'à la gare, est dans un endroit où il n'y a pas trop de maisons et où il y a un petit peu de circulation, mais ce n'est pas un coupe-gorge."

Aline Clérot, procureure auprès du parquet de Saverne, a apporté également quelques indications supplémentaires concernant l'enquête. On apprend ainsi que le GSM de Lina a cessé d'émettre à 11h22 précises. Autre information intéressante : deux témoins ont aperçus la jeune fille lors de son parcours vers la gare, entre 11h15 et 11h30. Jean-Marc Chipon, ex-maire de Plaine, a ainsi croisé la jeune fille sur sa route alors qu'elle marchait vers Saint-Blaise-la-Roche. Lorsqu'il est repassé un peu plus tard en voiture, il n'a pas recroisé Lina. Un autre témoin s'est manifesté et a déclaré avoir vu l'adolescente au bord de la route.

L'examen des images de vidéosurveillance dans les rames du train que devait emprunter Lina ainsi qu'à la gare de Strasbourg ont permis de vérifier qu'elle n'était pas montée dans le train ni qu'elle était présente dans la gare. Elle a donc disparu sur le chemin vers Saint-Blaise-la-Roche. Mais que s'est-il passé ? "Aucune trace n'a été retrouvée sur la chaussée ou le bas-côté évoquant un accident de la route dont l'adolescente aurait été victime", a indiqué la procureure. Qui ajoute : "Il n'y a eu aucune activité bancaire sur son compte depuis sa disparition."

Le mystère plane donc toujours. "Nous n'écartons aucune piste", a encore déclaré Aline Clérot, indiquant que "les investigations se poursuivent". Ces dernières visent notamment à identifier la présence éventuelle de caméras le long du trajet emprunté par Lina.