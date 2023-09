L'homme peut contracter la peste - qui peut être traitée - par des bactéries provenant de piqûres de puces infectées ou par contact direct avec des animaux infectés, comme les chiens de prairie, les rats des bois et d'autres espèces d'écureuils terrestres et d'écureuils à tête blanche.

Les symptômes comprennent l'apparition soudaine d'une forte fièvre et/ou d'un gonflement des ganglions lymphatiques.

Le risque d'attraper la peste est plus élevé en été, mais demeure une réalité tout au long de l'année, selon le SJBPH. Des précautions peuvent être prises, comme l'utilisation d'insectifuges, la vaccination des animaux domestiques et leur protection contre les puces à l'aide de médicaments ou de colliers, le fait de ne pas dormir dans le même lit que les animaux domestiques, de ne pas manipuler ou nourrir les animaux sauvages et/ou malades, et de traiter ou prévenir les infestations de rongeurs autour de la maison.

La peste aurait tué environ 25 millions de personnes dans l'Europe du XIVe siècle.

Selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, seuls sept cas humains de peste sont signalés chaque année. Ils surviennent principalement dans les zones rurales de l'ouest et du sud-ouest.