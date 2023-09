”J’ai pensé que c’était la fin” : des Ukrainiens témoignent de l’horreur des chambres de torture à Kherson

Des chambres de torture à Kherson. ©EdA

Selon les chiffres l’association ukrainienne Media Initiative for Human Rights (MIHR), 1400 personnes ont été détenues par les Russes durant l’occupation, mais les estimations montent jusqu’à 6600. 400 habitants de la région de Kherson sont toujours portés disparus.

Près d’un an après la libération de la ville, Sky News a dévoilé une enquête sur les crimes de guerre en Russie et des témoignages de victimes de la barbarie russe. Parmi les 15 témoignages récoltés, figure celui d’Olga, par exemple. Cette habitante de Kherson (46 ans) a été emprisonnée par les soldats russes en août 2022. Elle a été accusée d’espionnage, a été emmenée devant une salle où son fils, capturé avec elle, était en train d’être torturé. Les larmes aux yeux, elle raconte à Sky News qu’il était électrocuté et qu’elle devait écouter ses cris de douleur. “Je ne veux plus jamais avoir mal comme ça, maman”, l’a-t-elle entendu murmuré en pleurant. Les tortionnaires russes ont arrêté de s’en prendre à son fils, pour s’en prendre à elle ensuite.

”Nous entendions des gens subir des actes de torture 24 heures sur 24”

Ils l’ont électrocutée, fixant des pinces métalliques à ses doigts, jusqu’à ce qu’elle s’évanouisse. Dès qu’elle se réveillait, la torture reprenait. Elle a même fait un arrêt cardiaque dans la cellule où elle était détenue avec d’autres prisonniers. Elle a subi cette torture pendant trois jours de suite, et reçu des menaces, notamment des menaces de viol sur son fils si elle ne parlait pas. “J’ai pensé que c’était la fin”, a témoigné Olga.

Et pourtant, elle s’estime presque chanceuse. “Nous entendions des gens subir des actes de torture 24 heures sur 24 […] Ils plaçaient des électrodes partout sur le corps des prisonniers”.

Ancien policier ukrainien, Anton est lui aussi passé par les chambres de torture de Kherson, après avoir été piégé par un ex-collègue. Ce dernier savait qu’Anton procurait des informations stratégiques à l’armée ukrainienne, et a tout raconté aux Russes. Il a été enlevé en août 2022 également, alors qu’il se rendait à un rendez-vous avec son ancien collègue. Il a subi des heures d’interrogatoire avec des électrocutions, mais n’a pas livré d’informations. Alors ses bourreaux sont passés à la noyade : ils recouvraient sa tête de son t-shirt et lui versaient des litres d’eau sur la tête, ce qui le faisait suffoquer et vomir. “Je n’avais que quelques secondes pour cracher et respirer un peu, puis ils me faisaient me rasseoir et recommençaient à verser de l’eau sur moi”, a détaillé Anton, qui a subi cela durant quatre heures.

D’autres hommes placés dans la même cellule que lui ont été victimes d’autres sortes de torture : membres cassés, dents arrachées, électrocutions sur les parties génitales ou la langue… Certains sont morts sur place, succombant à leurs graves blessures.

Pour Anton, la libération a eu lieu début décembre 2022. Il a dû signer un papier affirmant qu’il n’avait pas subi d’actes de torture, Olga également.