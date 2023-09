Qui est Yaroslav Hunka, cet ancien soldat nazi au cœur du scandale qui secoue le Canada?

Après un discours de Zelensky, le président de la Chambre, Antony Rota, a fait applaudir Yaroslav Hunka, présenté comme un “vétéran ukraino-canadien de la Seconde Guerre mondiale qui s’est battu pour l’indépendance de l’Ukraine contre les Russes” de 98 ans. Sauf que ce “héros ukrainien et canadien” ressemble à une imposture.

”Une unité militaire nazie dont les crimes contre l’humanité pendant l’Holocauste sont bien documentés”

Rapidement, les associations de défense de la communauté juive au Canada sont montées au créneau, révélant que ce vieil homme aux cheveux gris et en veste en tweed est en fait un ancien soldat nazi. Les Amis du Centre Simon Wiesenthal affirment que Yaroslav Hunka a servi dans la 14e division SS “Waffen Grenadier”, “une unité militaire nazie dont les crimes contre l’humanité pendant l’Holocauste sont bien documentés”.

Yaroslav Hunka est né en 1925 à Urman, en Pologne à l’époque. Le village est désormais situé en Ukraine. En 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale, le jeune homme se porte volontaire pour rejoindre la fameuse 14e division SS “Waffen Grenadier”, aussi connue sous le nom de “SS Galicie”. Cette unité se compose majoritairement d’Ukrainiens volontaires, directement sous le commandement allemand. Environ 15 000 soldats, originaires en majorité de Galicie, en font partie, dirigés par Fritz Freitag, un nazi notoire. Des photos prises de Hunka à Munich et en Pologne en attestent. En 1944, il est déployé sur le front Est pour combattre l’armée rouge.

Pour comprendre, durant la Seconde Guerre mondiale, les Russes font partie des alliés, qui aux côtés des États-Unis notamment, combattent l’Allemagne nazie. Lors du pacte de non agression entre l’Allemagne et l’URSS en 1939, les deux camps se partagent la Pologne. Les Soviétiques héritent des régions de Volhynie occidentale et d’une partie de la Galicie, à population ukrainienne. Après deux ans d’occupation soviétique, l’Allemagne envahit la Pologne. Si la majeure partie des Ukrainiens luttèrent dès lors contre les nazis, au prix de millions de morts, certains ont profité de l’occupation allemande pour combattre l’armée stalinienne.

La guerre finie, l’ex-soldat émigre au Canada. Comme bon nombre d’anciens nazis il refait sa vie en “héros” sans être inquiété et sans cacher son passé. Il vit à North Bay, en Ontario, et est actif dans les cercles d’anciens combattants de la Waffen-SS. La “SS Galicie” n’a jamais été condamnée pour ses crimes de guerre, mais serait responsable de l’exécution de milliers de civils polonais et juifs. En 1946, elle est désignée comme une organisation criminelle lors du procès de Nuremberg.

En 1997, le gouvernement canadien a admis avoir accueilli plus de 2000 membres de cette 14e division Waffen Grenadier dans les années 1950. Yaroslav Hunka et ses collègues vétérans ont même eu droit à des monuments en leur honneur, pour avoir combattu le communisme soviétique. L’un d’eux, situé à Oakville dans la banlieue de Toronto, a été vandalisé en 2020. Un autre, à Edmonton, a aussi été endommagé en 2021. Les appels à leur retrait ont été ignorés par les autorités canadiennes, les actes ont été qualifiés de “crime haineux” par la police canadienne.

En 1985, la commission Deschênes (Commission d’enquête sur les criminels de guerre au Canada) est toutefois mise sur pied par le gouvernement du Premier ministre Brian Mulroney, après qu’un député a affirmé que le médecin nazi Josef Mengele pourrait se trouver dans le pays. Conclusion de son enquête ? Des criminels de guerre nazis présumés se trouvent bien au Canada, mais les moyens juridiques pour les poursuivre ne sont pas réunis.

La Russie s’en mêle

Quarante-huit heures après la standing ovation au Parlement canadien, Antony Rota, présente ses excuses. “J’ai salué une personne dans la galerie et j’ai ensuite pris connaissance de nouveaux renseignements qui me font regretter de l’avoir fait”, a-t-il déclaré dans un communiqué. Il a aussi assuré être le seul responsable de cette invitation, dédouanant le gouvernement Trudeau. Le lendemain, le président canadien appuie en martelant que l’ovation au Parlement était “inacceptable et gênante”. Mais la polémique enfle. Le parti conservateur, d’opposition, a reproché au gouvernement Trudeau de ne pas avoir vérifié les antécédents de M. Hunka avant de lui rendre hommage.

Le jour suivant, le président de la Chambre démissionne, mais la polémique ne s’arrête pas là. Le Kremlin a bondi sur l’affaire et a appelé à ce que cet ancien soldat ukrainien soit jugé pour avoir combattu avec les nazis, entraînant l’ouverture par la Pologne d’une enquête en vue d’une extradition de Hunka. Une aubaine pour Moscou qui peut alimenter son argument de “dénazification de l’Ukraine” par lequel elle justifie son invasion. Ce mercredi, le ministre de l’Education polonais a, lui, annoncé avoir demandé une enquête pour vérifier si ce vétéran ukrainien n’avait pas commis de crimes en Pologne, en vue de son éventuelle extradition.