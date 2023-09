Asile et Migration: près de 12.000 enfants ont traversé la Méditerranée centrale entre janvier et mi-septembre

Par ailleurs, au long du voyage, les mineurs non accompagnés sont exposés à des risques d'exploitation et d'abus, notamment les filles et enfants d'Afrique subsaharienne. Une fois arrivés en Italie, les enfants sont d'abord détenus dans des centres communément appelés "hotspots" avant d'être transférés dans des structures d'accueil, souvent closes et limitant leurs possibilités de déplacement. Actuellement, 21.700 enfants se trouvent dans des centres en Italie, contre 17.700 il y a un an, précise l'Unicef, rapportant les chiffres du ministère du Travail et des Affaires sociales italien.

"Le bilan tragique des enfants morts en quête d'asile et de sécurité en Europe est le résultat de choix politiques et d'un système migratoire défaillant", déplore Regina De Dominicis, coordinatrice spéciale pour la réponse aux réfugiés et aux migrants en Europe, citée dans le communiqué de l'Unicef.