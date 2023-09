"Elle a été bouleversée": une jeune gymnaste noire est la seule à ne pas recevoir de médaille, la Fédération irlandaise accusée de racisme (VIDÉO)

Il a fallu plus de plus de 18 mois pour que l’organisation réagisse finalement à ce triste évènement. “Nous voudrions nous excuser sans réserve auprès de la gymnaste et sa famille pour la peine causée par cet incident, a écrit Gymnastic Ireland dans un communiqué diffusé lundi sur son site. Ce qui est arrivé ce jour-là n’aurait pas dû arriver et pour cela nous sommes profondément désolés.”

De son côté, la maman de victime a déclaré auprès du Guardian que cet incident avait été “horrible”. Elle estime par ailleurs que ces excuses sont “presque inutiles”.” Il n’y a pas eu d’empathie, j’ai l’impression que ce n’est pas voulu. Cela fait 18 mois et il semble que l’on ait fait pression sur eux pour qu’ils s’excusent auprès de moi”, confie-t-elle. “Ma fille était la seule enfant noire dans cette compétition, elle s’est bien distinguée, il n’y avait aucune excuse à ce qui s’est passé. Elle a été très bouleversée. C’était comme s’ils la blâmaient parce qu’elle était noire. C’est quelque chose de très inconfortable pour une enfant de 10 ans”.

La juge incriminée a également présenté ses excuses pour son “erreur” et a affirmé qu’elle ne serait “jamais, jamais raciste”.

La petite fille a par ailleurs reçu un soutien de taille en la personne de Simone Biles, quadruple championne olympique de gymnastique, qui a réagi sur X, ex-Twitter : “Lorsque cette vidéo a circulé, ses parents m’ont contactée. Cela m’a brisé le cœur, alors je lui ai envoyé une petite vidéo. Il n’y a pas de place pour le racisme dans aucun sport”.