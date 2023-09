La Première ministre italienne Giorgia Meloni affirme ne plus vouloir accueillir de migrants sauvés par des ONG étrangères

La cheffe du gouvernement italien rejette un amendement présenté par l'Allemagne sur le statut et le rôle des ONG au moment du vote jeudi à Bruxelles, de la réforme du Pacte asile et immigration. Le texte a été approuvé par les Vingt-Sept mais l'Italie, qui s'est dite surprise par le dépôt in extremis des propositions allemandes, a émis des réserves et demandé un délai de réflexion.