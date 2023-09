Comme le relate CNN et The Independant, les “cercles de fées” apparaissent désormais sur trois continents. On en retrouve aux quatre coins du monde. Ces nouvelles admissions ont pu être confirmées par une étude menée par Emilio Guirado, scientifique de l’université d’Alicante.

”Nous avons mené une évaluation globale et systématique des modèles de végétation ressemblant à des cercles de fées et nous avons découvert des centaines d’emplacements similaires à ces modèles sur trois continents”, explique-t-il aux médias britanniques.

Une origine encore débattue

Les “cercles de fées” sont des rangées de petites aires circulaires qui s’étendent sur de longues distances. Son origine n’a pas encore été totalement clarifiée par les nombreux scientifiques qui se sont penchés sur le sujet. Selon les scientifiques, cette structure “extraordinaire” n’a pas d’équivalent dans les archives archéologiques, relate CNN. L’étude menée par Guirado pourrait aider les scientifiques à comprendre les “cercles de fées” et leur formation à l’échelle mondiale.

Pour la nouvelle étude, publiée lundi dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, les chercheurs ont analysé de multiples données contenant des images satellites à haute résolution de zones arides, c’est-à-dire d’écosystèmes avec peu de précipitations, provenant du monde entier. La recherche de ces motifs ressemblant à des “cercles de fées” s’est appuyée sur un réseau neuronal, un type d’intelligence artificielle qui traite les informations d’une manière similaire à celle d’un cerveau humain.

Près de 575 000 parcelles de terre dans le monde, chacune mesurant environ 1 hectare, ont pu être analysées par l’intelligence artificielle. Les résultats de cette analyse ont ensuite nécessité un examen humain, a expliqué M. Guirado. “Nous avons dû écarter manuellement certaines structures artificielles et naturelles qui n’étaient pas des cercles de fées, en nous basant sur l’interprétation des photos et le contexte de la zone.”

Les résultats ont montré que 263 zones arides présentaient des motifs circulaires semblables à des cercles de fées en Namibie et en Australie. Ces zones arides étaient réparties dans toute l’Afrique (le Sahel, le Sahara occidental et la Corne de l'Afrique) et étaient également regroupées à Madagascar et dans le centre-ouest de l’Asie, ainsi que dans le centre et le sud-ouest de l’Australie.

Vue aérienne de cercles de fées, situés dans le désert du Namib, dans le Parc national de Namibie Namib-Naukluft. ©Copyright (c) 2015 Felix Lipov/Shutterstock. No use without permission.

Reconnaissance des cercles

D’autres scientifiques, comme M. Getzin qui est chercheur au département de modélisation des écosystèmes de l’université de Göttingen, estiment que les cercles de fées sont distinguables par leur motif “spatialement périodique et significativement plus ordonné”.

Les auteurs de l’étude ont également compilé des données environnementales sur les lieux où les cercles ont été repérés, afin de recueillir des éléments susceptibles d’expliquer la formation de ces cercles. Les chercheurs ont déterminé que les formes de “cercles de fées” étaient plus susceptibles de se produire sur des sols sablonneux très secs, fortement alcalins et pauvres en azote. Les scientifiques ont également constaté que les motifs en forme de cercle de fées contribuaient à stabiliser les écosystèmes, en augmentant la résistance d’une zone à des perturbations telles que les inondations ou les sécheresses extrêmes, comme le relate CNN.

Mais la question de savoir ce qui donne cette forme aux cercles de fées est complexe, et les facteurs qui créent ces cercles peuvent varier d’un site à l’autre, selon les auteurs de l’étude. Certains estiment que les “cercles de fées” sont inextricablement liés à l’activité des termites. Les populations autochtones d’Australie sont elles aussi convaincues du lien étroit avec les insectes. “Les Aborigènes ont illustré ces motifs au moins depuis les années 1980 et ont déclaré qu’ils les connaissaient depuis des générations, probablement depuis des millénaires”, a déclaré Mme Walsh, scientifique australienne, avant d’ajouter. “En Australie, les termites ne jouent pas simplement un rôle. Elles sont le mécanisme principal et les interprétations doivent être centrées sur la dynamique termite-herbe-sol-eau.”

De nombreuses questions sur les cercles de fées n’ont pas encore trouvé de réponse, et les auteurs de la nouvelle étude ont bon espoir que leur atlas mondial ouvrira un nouveau chapitre dans l’étude de ces étranges zones stériles. “Nous espérons que les informations que nous publions dans cet article fourniront aux scientifiques du monde entier de nouveaux domaines d’étude qui permettront de résoudre de nouvelles énigmes liées à la formation des cercles de fées”, a déclaré M. Guirado.