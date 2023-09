Un membre de la famille royale britannique en deuil suite à un homicide : “Je suis choquée”

Un suspect a déjà été placé en garde à vue selon la NBC 5 Dallas-Fort Worth. Il s’agit de Patrick James, un homme de 48 ans qui n’est autre que le mari de Jenean Chapman. Mais la famille de la victime a déclaré à NBC News, qu’ils n’étaient mariés que depuis quelques mois. Les époux semblaient vivre une relation assez tumultueuse et ce depuis plusieurs années.

Secouée par cette triste nouvelle, Sarah Ferguson a tenu à rendre hommage à son ancienne assistante. “Je suis choquée et attristée d’apprendre que Jenean Chapman, qui travaillait avec moi en tant qu’assistante personnelle il y a quelques années, a été assassinée. […] Jenean était loyale, travailleuse, belle et amusante, et mon cœur est brisé pour sa famille et ses amis. J’ai eu de ses nouvelles, il y a quelques mois et elle semblait si heureuse”, a écrit la duchesse dans un post Instagram. Elle a également partagé un cliché datant de leur collaboration.

La duchesse a également montré son soutien à la famille de Jenean Chapman : “Je ferai un don, et je soutiendrai la famille de toutes les façons possibles”.