Un employé d'un musée vole et revend des tableaux pour "se payer un train de vie luxueux"

Le vol a finalement été découvert par expert spécialiste de la provenance des œuvres d’art, qui a identifié la “copie maladroite” qui remplaçait la toile originale de Franz von Stuck. Le dépôt du musée, dans lequel sont stockées de nombreuses œuvres, a été inspecté. Ces fouilles ont mené à la découverte de trois cadres vides et donc de trois autres vols.

La maison de vente Ketterer Kunst se défend d’avoir sciemment mis en vente des œuvres volées et explique à CNN qu’il était “impossible d’identifier ces toiles comme des objets volés”. “Nous avons accompli notre devoir de vérification et de recherches autour de ces œuvres d’art, précise un porte-parole de la maison de vente. Nous regrettons que ces toiles aient été volées au musée et nous coopérons avec les autorités en leur fournissant tous les documents utiles pour résoudre cette affaire.”

Selon le tribunal, l’accusé a utilisé cet argent pour s’offrir “un train de vie luxueux” et qu’il “a exploité sans remords l’accès aux collections du musée et a vendu des œuvres de valeur afin de se permettre un niveau de vie élevé et pour s’en vanter”. L’homme a présenté des excuses et des regrets face au tribunal ce qui lui permet d’éviter la prison ferme ; Il déclare “avoir agi sans réfléchir et ne s’explique pas aujourd’hui comment il a pu se comporter ainsi”.