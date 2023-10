Vague de chaleur anormale et historique en Espagne et au Portugal: "Mais le plus extraordinaire c'est que cette chaleur va se poursuivre"

Une vague de chaleur historique a frappé la péninsule ibérique ce week-end avec des températures dépassant les 32°, a annoncé lundi l'agence météorologique nationale espagnole (Aemet).