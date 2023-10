Disparition de Lina: "Elle était froide, Tao aussi, peut-être qu’ils se sont disputés…"

Disparition de Lina: deux juges d'instruction cosaisis pour "enlèvement ou séquestration"

Deux juges d'instruction ont été cosaisis pour "enlèvement ou séquestration" dans l'affaire de la disparition dans le Bas-Rhin de Lina, adolescente de 15 ans dont on est sans nouvelles depuis plus d'une semaine, ont indiqué dimanche dans un communiqué commun les procureures de Saverne et Strasbourg.