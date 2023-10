Guerre en Ukraine : un responsable de l’OTAN affirme que les armées occidentales sont à court de munitions pour l’Ukraine

”Le fond du baril est maintenant visible” a déclaré l’Amiral Rob Bauer, président du Comité militaire de l’OTAN et le plus haut responsable militaire de l’Alliance lors du Warsaw Security Forum. Depuis le début de l’invasion russe de février 2022, l’OTAN n’a cessé de faire pression pour stimuler la production d’armement et satisfaire les demandes d’armes et d’équipements de l’Ukraine. Les alliés ne se contentant pas de fournir Kiev pour lutter contre l’invasion russe, mais aussi constituer leur propre stock d’armement.