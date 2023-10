L’avocate française de Salah Abdeslam critique la perpétuité incompressible imposée en France : "La justice belge nous a donné raison provisoirement"

”C’est le principe de cette peine-là que nous remettons en cause. Nous avons plaidé le fait que selon nous c’est une peine de mort morale”, explique l’avocate parisienne au micro de BFMTV. La juriste regrette également “l’hypocrisie du système français de permettre qu’on enferme quelqu’un toute sa vie durant”. “On considère que cette peine peut constituer un traitement inhumain et dégradant et la justice belge nous a donné raison de manière provisoire”, ajoute-t-elle. La justice belge considère en effet que la remise de Salah Abdeslam à la France entraîne un risque de violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui statuent sur l’interdiction des peines ou traitements inhumains ou dégradants et le droit au respect de la vie privée et familiale.