Punaises de lit : plusieurs établissements scolaires fermés en France, des médecins tirent la sonnette d’alarme en Belgique

”Il y a un peu plus d’une quinzaine, je crois 17, établissements dans lesquels on a détecté, à divers niveaux, des punaises de lit, et on a sept établissements qui sont fermés, à l’heure à laquelle je vous parle, pour cette raison”, a-t-il déclaré dans l’émission “C à vous” sur France 5.

Plus tôt dans la journée, le ministère de l’Education nationale avait fait état, dans une communication transmise à l’AFP, de cinq établissements fermés scolarisant au total 1.500 élèves (dans le Vaucluse, en Saône-et-Loire, dans les Vosges etc.).

”Il y a quasiment 60.000 établissements, là on ne parle que de quelques dizaines, mais c’est vrai que les cas s’accumulent”, a relevé Gabriel Attal vendredi soir. “Il faut mettre une réponse immédiate, il faut que dans les 24 heures, on puisse avoir des établissements traités”.

Une liste d’entreprises “agréées et reconnues” a été élaborée en lien avec le ministère de la Santé et les agences régionales de Santé “pour que les chefs d’établissements puissent avoir les contacts et qu’ils puissent les faire intervenir très rapidement”, a-t-il ajouté.

Inquiétude en Belgique

A noter que l’inquiétude grandit aussi chez nous, en Belgique. Et plus particulièrement en Flandre où plusieurs médecins mettent en garde face à ce nouveau fléau des punaises de lit. A nos confrères du Laatste Nieuws, le médecin anversois Yet Ceulemans a ainsi déclaré : “Sur l’ensemble de nos patients, environ un pour cent est confronté à ces punaises de lit. Il n’existe pas de code médical pour les punaises de lit, de sorte que la maladie n’est souvent pas officiellement enregistrée dans les dossiers médicaux. De plus, les personnes qui font face à ce problème ne consultent pas forcément leur médecin généraliste, parce qu’elles ont honte ou simplement parce qu’elles ne sont pas au courant.”

Et le spécialiste pointe du doigt des responsables politiques trop laxistes. “Il faut agir avant qu’il ne soit trop tard. Les punaises de lit élisent souvent domicile dans les foyers modestes qui n’ont pas les moyens de les contrôler et elles se répandent dans les lieux publics en un rien de temps”, indique Yet Ceulemans. (Avec Belga)